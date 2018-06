A diretoria regional do INSS, em São José do Rio Preto, organizou um grande evento no Ipê Park Hotel, em Cedral, para apresentar a plataforma do INSS Digital para 144 prefeituras do noroeste paulista. O diretor da Regional Bruno Veroneze Fernandes e a gestora de implantação da plataforma, Juliana Campos Dias, mostraram aos prefeitos, vice-prefeitos e demais servidores todas as fases de implantação do projeto, usando como exemplo o funcionamento da unidade de Votuporanga, que foi a pioneira no Estado e uma das primeiras de todo o país. O case de Votuporanga foi apresentado pela gerente da agência local do INSS, Marineide de Souza, e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Augusto Piacenti Junior.