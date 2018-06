Espaço, que contém três andares, abriga salas de informática, laboratórios dos cursos de Letras e Química e os multidisciplinares da área da Saúde

publicado em 06/06/2018

FEV entrega reforma e reestruturação do Bloco 6 do Campus Centro (Foto: Divulgação/Unifev)

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) inaugurou, na manhã desta quarta-feira (dia 6), a reforma e reestruturação do bloco 6 do Campus Centro da Unifev. A cerimônia, realizada no pátio da Instituição, reuniu membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Curadores da FEV, gestores da Unifev, autoridades, representantes da comunidade interna e externa, e a imprensa.Na oportunidade, os presentes puderam conhecer o espaço de três andares, que abriga salas de informática, salas de aula comuns, e laboratórios destinados aos cursos de Letras e Química, além de outros multidisciplinares, utilizados por todos os cursos da área de Saúde. As adequações receberam o investimento de R$ 500 mil, aproximadamente.Abrindo os discursos, o Diretor 1º Tesoureiro da FEV, Paulo Roberto Albertoni, em nome da Diretoria-Executiva, agradeceu a presença de todos e reafirmou o compromisso da mantenedora em investir nas melhorias necessárias em prol de uma educação de excelente qualidade. “A missão da Diretoria é justamente essa: administrar os recursos em benefício da comunidade acadêmica, para que a nossa Instituição avance e se desenvolva cada vez mais”.Em sua fala, o Diretor-Presidente, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, afirmou que a reestruturação do bloco 6 é só mais um fruto dos muitos que estão por vir. “Priorizamos a transparência de um trabalho árduo e sério, sempre com o aval e consentimento dos membros do nosso Conselho de Curadores. Entre as próximas novidades, destaco a reforma e readequação da Área Poliesportiva do Campus Centro, a vinda da Farmácia Universitária para este campus, a inauguração da segunda etapa do Complexo Poliesportivo, além de inúmeras outras construções na Cidade Universitária, como o almoxarifado geral, a capela, as praças, as escadarias e rampas de acesso ao bloco 8, juntamente com o tão esperado Hospital Veterinário”.O Reitor da Unifev, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, destacou que os processos de uma Instituição de Ensino Superior (IES) são muito dinâmicos. “Para atender essa constante transformação das práticas educacionais, nós disponibilizamos, hoje, este espaço, mais completo, com laboratórios equipados e infraestrutura moderna. No quesito acessibilidade, toda a Instituição, especificamente o bloco 6, atende às exigências do Ministério da Educação (MEC). Além do elevador, temos banheiros totalmente adaptados para deficientes físicos”, completou.Na sequência, o secretário municipal da Fazenda e ex-presidente da FEV, Diogo Mendes Vicentini, representando o prefeito do município, João Dado, estendeu os cumprimentos a todos e recordou sobre a sua participação na construção do bloco 6, em 1991, ano em que o prédio foi inaugurado durante a sua gestão.Na sequência, o presidente da Câmara de Vereadores de Votuporanga, Osmair Ferrari, reiterou os cumprimentos e parabenizou os diretores, gestores e colaboradores pelo contínuo crescimento da Instituição.Ao final da cerimônia, foi realizado o descerramento da placa, ato que simbolizou a inauguração oficial do bloco 6.