Com quatro atrações confirmadas – Só Pra Contrariar, Batom na Cueca, Seu Moço e DJ Ju Balbi, festa é aguardada com muita ansiedade e novidade; convites à venda por R$250

publicado em 06/06/2018

A Feijuca do Bem chegou com tudo e já é um dos assuntos mais comentados de Votuporanga e região. A festa 100% filantrópica movimentou toda a cidade, com uma explosão de vendas. A mistura de música de qualidade, comida deliciosa, bebida gelada, galera bonita e, principalmente, uma boa causa: a de salvar vidas, rendeu para a Feijuca o status de melhor evento solidário da região.

Em apenas três dias, três lotes foram esgotados, causando correria para os participantes. A procura foi grande, gerando fila de espera em todos os pontos, especialmente na Santa Casa de Votuporanga. São mais de 1.700 pessoas que já garantiram sua entrada para o dia 14 de julho, no Centro de Eventos Valério Giamatei.

Nesta edição, Ops! Produções e Eventos e Matheus Rodero Produções Artísticas assumem a realização do evento que tem a renda revertida para o Hospital. A frente da contratação dos shows, Matheus destaca a variedade musical. “Estamos trabalhando para esta mistura de ritmos que fazem da festa a mais eclética possível. Nosso evento é para todos os gostos, para não deixar ninguém parado”, afirma.

Neto Ferrari, da Ops! Produções e Eventos, ressalta o engajamento de todos. “Assumimos a Feijuca com todo apoio da Santa Casa, visando em agregar ainda mais na festa. Ficamos impressionados com toda a força do Hospital e, principalmente, pelo amor que a população tem pela Instituição esgotando os primeiros lotes em poucas horas. Ainda há ingressos no valor de R$250, nos pontos de vendas, para que todos possam curtir. Com a nossa expertise, estamos atuando para oferecer a mesma qualidade, com muitas novidades pensando sempre em como auxiliar a Instituição que atende tão bem pacientes de toda região”, diz.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, só tem agradecer pelo sucesso. “Os meninos da Ops! e Matheus Rodero estiveram conosco desde a primeira edição. Desta vez, estão realizando a Feijuca, com a renda toda para a nossa Instituição. Essa atitude é muito nobre e demonstra o espírito solidário de nossos grandes parceiros. Nosso muito obrigado a eles, e também a todos que estarão em nossa festa. A verba será para manter a qualidade de nossos atendimentos, principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS)”, destaca.

Luiz Fernando enfatizou que a primeira Feijuca do Bem arrecadou R$63 mil, utilizados para instalação de dois geradores de energia, de 750 KVA (quilovoltampere), garantindo o funcionamento de aproximadamente todo o Hospital. “Estes equipamentos foram adquiridos, por meio de emendas parlamentares. A ligação deles requeria um custo alto e de investimento da própria entidade. O evento possibilitou esta instalação, beneficiando milhares de pacientes”, finaliza o provedor.

Os últimos convites a R$250 estão disponíveis na Santa Casa, na loja O Porão, na Casa do Espeto e loja Guicheweb, divididos em três vezes no cartão.

Saiba mais sobre as atrações

SPC

Só pra Contrariar (SPC) é um grupo musical brasileiro de pagode formado em 1989 em Uberlândia, Minas Gerais. Junto com o seu líder Alexandre Pires, o grupo foi um dos mais populares na década de 90 e é até hoje no Brasil. O disco Só pra Contrariar de 1997 vendeu mais de três milhões de cópias, se tornando o quarto disco mais vendido da história da música brasileira. Em 2002, Alexandre Pires deixou o grupo para seguir carreira solo, voltando depois de 11 anos para a comemoração dos 25 anos do grupo em uma turnê de dois anos de duração. Ao todo foram 14 CDs e três DVDs totalizando uma estimativa entre 10 a 20 milhões de discos vendidos.

Batom na Cueca

Com início em 1996, a banda de Brasília (DF) formada por Emerson, Adib, Darlan e Maroca, lançaram o primeiro CD em 1997 intitulado “ Vai Começar”. Em 1999, o segundo álbum foi “Batom na Cueca”. Em 2000, eles mudam de Brasília para São Paulo, fazendo parte da nova geração do axé music.

O ano 2003 foi marcado pelo lançamento do terceiro CD “Batom na Cueca – Ao Vivo”. O quarto álbum “Batom na Cueca em Alto Mar” foi gravado durante um cruzeiro em 2004. Já em 2006, com direção musical de Robson Nonato, a banda lança seu quinto CD “Batom na Cueca 2006”, abrindo espaço para que um ano depois (2007), fosse gravado o primeiro DVD da banda “Fazendo Farra – Ao vivo”, com imagens de alguns dos maiores carnavais fora de época do país.

Seu Moço

Cantor, músico e compositor Ricardo Vançan, o Seu Moço é autodidata na música. Toca violão, guitarra, percussão, entre outros. A paixão pela música surgiu aos 11 anos de idade quando acompanhava seu pai Sergio Vançan, um renomado cantor de MPB, por diversas cidades.

São 15 anos dedicados profissionalmente à música, há quatro anos vem divulgando seu show sertanejo eletrizante e divulgando suas músicas autorais por todo Brasil.

Seu Moço sempre usou e abusou do sertanejo, misturando com outros estilos de gêneros, assim tendo um repertório diferente e contagiante.

Com cinco discos lançados Seu Moço preparou com muito carinho o sexto CD, que tem como título "VAI, HUMILHA", um CD com 14 faixas inéditas e 03 bônus, produzido e gravado em Goiânia.

Ju Balbi

A DJ Ju Balbi é conhecida e querida do público e promete não deixar ninguém parado. Ela se apresenta em diversos shows de Votuporanga e região.