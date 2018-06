Trabalho de Bruno Damiani, que também é colaborador da Instituição, participa do Wildlife Photographer of the Year, promovido por Museu de Londres

publicado em 07/06/2018

Um dos trabalhos de Bruno, um Bugio vivendo sua primavera (Foto: Divulgação/Unifev)

Bruno Castelo Branco Damiani, 31 anos, egresso da turma de 2009 do curso de Ciências Biológicas da UNIFEV, é um dos quatro mil semifinalistas do famoso concurso internacional de fotografia sobre natureza selvagem do mundo, intitulado Wildlife Photographer of the Year.A disputa, que obteve cerca 60 mil trabalhos inscritos, é organizada pelo Museu de História Natural de Londres.Damiani, que também é colaborador da Instituição e atua no Laboratório Multidisciplinar de Ciências Biológicas do Campus Centro, já participou do mesmo concurso, em 2015, quando chegou à semifinal pela primeira vez.De acordo com ele, o foco é aprimorar cada vez mais suas técnicas de fotografia, para que, em futuras edições, sua classificação seja ainda melhor.Conforme o edital, a fotografia participante só será divulgada ao público em setembro, quando estará disponível para voto popular, no site oficial do concurso. Mais detalhes no link: www.nhm.ac.uk/visit/wpy.html.Recentemente, o talento do egresso também foi reconhecido durante o II Photo Nature Brasil, realizado pela Confederação Nacional de Fotografia. Damiani recebeu medalha de bronze, em razão do trabalho apresentado.