Profa. Dra. Albaiza Nicoletti Otterço, que atua no curso de Fisioterapia, defendeu tese na área de Medicina Regenerativa

publicado em 11/06/2018

A docente do curso de Fisioterapia da Unifev Profa. Dra. Albaiza Nicoletti Otterço, teve, recentemente, sua tese de doutorado aprovada pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar).Orientada pelo Prof. Dr. Nivaldo Antonio Parizotto, a docente seguiu a linha de pesquisa da medicina regenerativa, em que analisou a ação da fotobiomodulação isolada ou associada à vitamina A e ao ácido carboxietil gama aminobutírico (CEGABA), no processo de reparo tecidual de feridas de ratos.Segundo Albaiza, o objetivo da pesquisa foi adquirir novas evidências no tratamento de feridas cutâneas, úlceras de decúbito e queimaduras, que podem debilitar o paciente, incapacitando-o e levando-o a risco de morte.“O tratamento da fotobiomodulação faz com que o tempo de inflamação diminua, por esse motivo, ele se torna mais acessível e pode ser incorporado no sistema de saúde pública, beneficiando, assim, a recuperação de um número maior de pacientes”, explica.Albaiza relatou, ainda, que o ganho no campo da pesquisa para a Instituição é imenso, já que a nova titulação viabiliza, oficialmente, seu cadastro como pesquisadora junto aos órgãos de fomento em pesquisa, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil. “Dessa maneira, posso buscar recursos financeiros, tecnológicos e de capacitação que beneficiarão projetos de pesquisa e extensão junto à Unifev, seu corpo discente e docente”, disse.