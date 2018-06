Evento, aberto à comunidade, será realizado no Laboratório Integrado de Comunicação (Lab.In); inscrições podem ser feitas pelo site

Curso de Publicidade e Propaganda promoverá Copa Unifev de FIFA 2018 (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Votuporanga promoverão, nos dias 9, 16, 23 e 30 de junho, a Copa Unifev de FIFA 2018. O campeonato, aberto à comunidade, será realizado no Laboratório Integrado de Comunicação (Lab.In), no Campus Centro.As inscrições podem ser feitas pelo site (www.unifev.edu.br/copaunifev2018), até o dia 7 de junho. Alunos da Instituição ainda podem se inscrever pelo Portal. O investimento é de R$ 15, e as vagas são limitadas.Para participar, os interessados devem ser maiores de 12 anos. Os menores de 18 anos ainda precisam ter autorização dos pais ou responsáveis para cada dia de evento.De acordo com o responsável pela atividade, Prof. Me. Aleph Teruya Eichemberg, a ideia surgiu do interesse dos alunos da graduação em promover um campeonato de videogame que proporcionasse a interação entre a Instituição e a população. “Nosso objetivo será simular a Copa do Mundo de Futebol da Rússia com as 32 seleções participantes. Para isso, no primeiro dia da disputa, os times serão sorteados entre os jogadores para que ninguém fique em desvantagem. Outro ponto importante é que os três primeiros colocados receberão uma premiação”, explicou.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 849.