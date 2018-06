Candidatos devem se inscrever até o 14 de junho, no site da Instituição; vagas exigem pós-graduação stricto sensu

publicado em 06/06/2018

Curso de Medicina Veterinária da Unifev abre Processo Seletivo para contratação de docentes (Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifev abriu um Processo Seletivo para a contratação de dois docentes para o curso de Medicina Veterinária. As vagas são destinadas às subáreas de Patologia Clínica e Técnica Operatória. Para assumir os cargos, é necessário possuir graduação em Medicina Veterinária e pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado).Os interessados devem se inscrever pelo site da Instituição (www.unifev.edu.br), até o dia 14 de junho, e preencher a Ficha de Inscrição eletrônica disponível na aba Editais. É necessário anexar um currículo lattes.O Processo Seletivo será realizado no dia 18 de junho, em duas etapas: uma prova escrita, abordando conhecimentos específicos da área escolhida, e outra profissional, composta por uma avaliação direcionada à prática pedagógica.Outras informações podem ser obtidas no link: www.unifev.edu.br/site/editais.