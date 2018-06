Iniciativa integra as ações do Programa Civitas, cujo objetivo é direcionar os trabalhos de extensão da Unifev para um bairro específico do município

publicado em 05/06/2018

Curso de Ciências Biológicas desenvolve atividades educativas na Associação Irmão Mariano Dias (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos do curso de Ciências Biológicas da Unifev, em parceria com voluntários do Interact Club Votuporanga, desenvolveram uma série de atividades educativas com as crianças e adolescentes assistidos pela Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, no último dia 26 de maio.Na ocasião, o grupo trabalhou noções básicas de higiene pessoal com os participantes, por meio de um material didático produzido pelos próprios universitários durante as aulas.De acordo com a coordenadora da graduação em Ciências Biológicas, Profa. Ma. Katiuce de Oliveira da Rocha Picheli, a iniciativa integra as ações propostas pelo Programa Civitas, cujo objetivo, nesta primeira edição, é integrar e direcionar os trabalhos de extensão da Unifev para o bairro Palmeiras I.“Para desenvolver os conteúdos, os alunos utilizaram um jogo dinâmico, composto por perguntas e respostas, conhecido como twister. Nas próximas oportunidades, abordaremos outros temas, como cidadania e práticas educativas”, completou.