“O mundo dos insetos” será realizado de 2 a 6 de julho no Colégio Adventista de Votuporanga, em parceria com a Igreja Adventista

publicado em 06/06/2018

Crianças já podem se inscrever para participar da Colônia de Férias em julho (Foto: Divulgação)

A colônia terá diversas atividades, como artesanato, brincadeiras, histórias, lanches e demais atividades.

As férias escolares serão em julho e as famílias de Votuporanga contam com uma ótima opção para que seus filhos passem momentos especiais. Vem aí a tradicional Colônia de Férias que neste ano terá como tema "O mundo dos Insetos". A colônia é realizada no Colégio Adventista de Votuporanga e em parceria com a Igreja Adventista do Sétimo dia.O evento acontece de 2 a 6 de julho. A programação começa às 13h30 com término às 17h, no Colégio Adventista. O encerramento será no dia 7 de julho, às 17h, na Igreja Adventista do Sétimo Dia/ Central, onde todas as famílias das crianças inscritas são convidadas a participarem.Uma das coordenadoras da colônia, Nilma Ferrari, adianta que muitas atividades esperam pelas crianças. “Ao longo de toda semana, elas estudarão os insetos, como aranhas, centopeias, vagalumes, entre outros”, disse.Durante muitos anos as colônias são realizadas em Votuporanga, e em cada edição, um tema é trabalhado.No artesanato, as crianças colocarão em prática toda criatividade. Entre as atividades, elas confeccionarão um quadro de fotografia com teia de aranha para serem colocadas fotos com mini prendedores. Também farão um peso de porta de centopeia, entre outros trabalhos manuais.Podem participar crianças de 4 a 12 anos. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas no Colégio Adventista de Votuporanga, que fica na rua Mato Grosso n.º 3563, centro. O telefone para mais informações é o (17) 3421-4049.Até o dia 10 de junho, a famílias terão desconto e o valor será de R$ 50 por criança. Após esta data, as inscrições custarão R$ 60, com término no dia 20 de junho. As vagas são limitadas.A Igreja Adventista do Sétimo Dia/Central fica na rua Santa Catarina, n.º 3560, centro.