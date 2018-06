Alguns vereadores destacaram a importância da administração do ex-prefeito, que agora todas as contas de seu mandato aprovadas

publicado em 11/06/2018

As contas do ex-prefeito Junior Marão foram aprovadas na sessão de ontem da Câmara Municipal (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brComo já esperado, as contas do último ano de mandato do ex-prefeito Junior Marão foram aprovadas pelos vereadores. Na 21ª Sessão Ordinária da Casa de Leis, na noite desta segunda-feira (11), os parlamentares apreciaram as finanças da Prefeitura de Votuporanga no ano de 2016.O Projeto de Decreto Legislativo Nº 5 de 2018 trata sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Votuporanga referente ao exercício de 2016. A iniciativa foi aprovada por unanimidade. As contas do último ano da administração do ex-prefeito Junior Marão já tinham sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Na oportunidade, o órgão estadual considerou regulares todas as prestações de contas dos oito anos da gestão de Marão à frente da Prefeitura, referente aos mandatos de 2009/2012 e 2013/2016.Primeiro a falar sobre as contas de Marão, o vereador Sílvio Carvalho, o Silvão (PSDB), destacou que o ex-prefeito desenvolveu um projeto de desenvolvimento e industrialização da cidade, além de ter tido a sorte de comandar a cidade em um período econômico bom.Silvão ressaltou que todos sabiam da competência de ex-chefe do Executivo. “Fui líder do Juninho e tinha certeza que podíamos contar com ele, porque sabíamos da sua competência e do seu secretariado”, falou. Ele ainda parabenizou o ex-prefeito pela aprovação das contas no TCE.Emerson Pereira (SD) lembrou que era vereador no mandato de Marão e sempre soube da integridade do ex-chefe prefeito. “Ele sempre buscou trabalhar em prol da população de Votuporanga, deixou a cidade essa beleza que é hoje. Ele cumpriu com o seu plano de governo”, comentou.O vereador Chandelly Protetor (PTC) também elogiou bastante o ex-gestor público. Na visão dele, Juninho e Carlão Pignatari mudaram a cara de Votuporanga em suas administrações.Mehde Meidão (PSD) enalteceu a administração Júnior Marão. Conforme ele, foram inúmeras obras que até hoje beneficiam a população, além das empresas que chegaram na cidade, construção de casas populares, entre outros benefícios. “Foi o maior prefeito de Votuporanga”, falou.