Um dos maiores eventos de educação do País será promovido em Votuporanga de 18 a 20 de julho; inscrições seguem até o dia 15 de junho

publicado em 05/06/2018

Com mais de 1 mil profissionais da educação inscritos em menos de uma semana, a organização do 5º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista lançou esta semana uma promoção nas redes sociais que presenteará um educador com passaporte gratuito para os três dias de capacitação. Na programação, nomes reconhecidos nacional e internacionalmente, que ministrarão palestras, minicursos e oficinas de 18 a 20 de julho, em Votuporanga.

Para participar da promoção, os professores devem acessar o site http://wisepix.com.br/buscar/ e inserir o código ADE101. Com isso, as publicações sobre o 5º Congresso Internacional do Noroeste Paulista serão compartilhadas automaticamente no perfil do Facebook do usuário. Quem tiver o maior número de curtidas no álbum ganhará uma inscrição gratuita.

“O Congresso é aberto para receber professores que pertencem à rede do ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação, e também para aquelas que trabalham em outras cidades, seja na rede pública estadual ou municipal ou na rede particular de ensino”, explicou Jaqueline Alexandre, Secretária Executiva do Arranjo.

As inscrições seguem até o dia 15 de junho e devem ser feitas pelo site www.congressointereduca.com.br . Dúvidas podem ser solucionadas pelo telefone (17) 3405-9750.

O Congresso

O 5º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista é organizado pelo ADE Noroeste Paulista e será promovido em Votuporanga de 18 a 20 de julho, com o tema “Aprendizagem e Inovação”. Nos três dias, os professores participarão de palestras, minicursos e oficinas que oferecerão conhecimentos para que desenvolvam novas atividades nas escolas onde atuam.

Entre os profissionais que coordenarão as oficinas estão educadores como o pesquisador Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira”, Alexandre André dos Santos, que ministrará a oficina "Indicadores educacionais para a gestão de excelência" e o professor espanhol Eladio Sebastian Heredero, que partilhará importantes saberes sobre educação inclusiva por meio da oficina “A sala de aula inclusiva: estratégias pedagógicas”.

Este ano, entre as novidades já anunciadas, está a proposta do congresso híbrido. A iniciativa proporcionará aos educadores um aprendizado flexibilizado, interativo e significativo, por meio de atividades de formação docente em ambiente virtual, combinando o método tradicional em encontros presenciais com complementos de conteúdo e interação online.

O Dr. Clóvis de Barros Filho, jornalista e professor livre-docente na área de Ética da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e coordenador do programa de mestrado da Escola Superior de Propaganda e Marketing, fará a abertura do Congresso. O humorista Diogo Almeida, encerrará a programação com o stand up comedy "Vida de Professor". Ele promete levar para o palco, de maneira diferenciada, a rotina dos profissionais da educação.

A programação completa pode ser acessada no site do Congresso ( www.congressointereduca.com. br ).

Organização

O Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista é uma iniciativa do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Noroeste Paulista e conta com a colaboração de entidades organizadoras como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Centro Universitário de Votuporanga (Unifev) e a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA).