O horário especial se estende para a área central e todas as regiões da cidade

publicado em 08/06/2018

Os namorados que ainda não garantiram o presente para o dia 12 de junho terão um horário extra para ir em busca da surpresa para a pessoa amada. Como tradicionalmente ocorre no segundo sábado do mês, as lojas associadas à ACV – Associação Comercial de Votuporanga ficarão abertas das 9h às 18h, neste sábado (9/6). O horário especial se estende para a área central e todas as regiões da cidade.

“Todos os estabelecimentos entraram no clima e estão com ofertas exclusivas para o Dia dos Namorados. São diversas opções e com preços que agradam todos os bolsos”, comentou o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

Para comemorar a data mais romântica do ano, a Associação Comercial promove a campanha institucional “Declarando o meu amor”, onde os casais são convidados a surpreender quem ama, gravando um vídeo de até 30 segundos. O material será compartilhado nas redes sociais da entidade e deve ser enviado para o whatsapp (17) 98139-9833.