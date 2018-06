Interessados devem ser graduados em Pedagogia e/ou ter o Magistério, além de comprovar experiência de seis meses na área; inscrições vão até o dia 10 de junho

publicado em 05/06/2018

Colégio Unifev abre vaga para contratação de docente do Ensino Fundamental I (Foto: Divulgação/Unifev)

O Colégio Unifev está com processo seletivo aberto para a contratação de docente do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). As inscrições podem ser feitas pelo site da Instituição (www.unifev.edu.br), na aba Editais, até o dia 10 deste mês.Dentre os requisitos para a vaga, o candidato deve possuir graduação em Pedagogia, reconhecida pelo MEC, e/ou ter Magistério, além de experiência comprovada de seis meses em docência no Ensino Fundamental I.O Processo Seletivo será realizado em duas etapas: a avaliação escrita (abordando conhecimentos de Português e Matemática), no dia 13 de junho; e a avaliação profissional (ministração de uma aula para a Banca Examinadora, com duração de 15 a 30 minutos), no dia 20 de junho.Outras informações podem ser obtidas no link: www.unifev.edu.br/site/editais.