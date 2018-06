Capacitação gratuita será oferecida nesta quinta (14/6) e sexta-feira (15/6), sob a coordenação do ator, diretor e dramaturgo Fernando Aveiro

publicado em 12/06/2018

Como parte da programação da sétima edição da Mostra de Teatro “Deco D’Antônio”, o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” receberá, nesta semana, duas sessões de uma oficina de direção teatral, ministrada pelo ator, diretor e dramaturgo Fernando Aveiro.

Intitulada “A singularidade na transposição texto-cena”, a capacitação será oferecida gratuitamente no município, nesta quinta (14/6) e sexta-feira (15/6), por meio de uma parceria entre a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, o Programa de Qualificação em Artes e o Projeto Oficinas Culturais da Secretaria de Estado da Cultura, gerenciados pela POIESIS - Organização Social de Cultura.

Na quinta-feira, a primeira sessão da atividade será realizada no período noturno, das 18h às 22h. Já na sexta, a oficina terá início às 10h, seguindo até as 14h.

As inscrições devem ser realizadas no próprio Centro de Convenções, com meia hora de antecedência ao início da capacitação. Poderão participar interessados com idade a partir de 16 anos.

Sobre a oficina

Durante a oficina, os participantes serão convidados a analisar uma mesma cena de um texto dramático e, a partir desse ponto em comum, serão lançados à autonomia de criação, a fim de que a transposição texto-cena seja feita, primando pela singularidade.

A ideia é que os diversos olhares lançados sobre uma mesma obra promovam uma troca de impressões, expondo como cada um enxerga o que o outro expressa e conduzindo os criadores a defenderem suas propostas cênicas.

Sobre o oficineiro

Ator, diretor e dramaturgo, Fernando Aveiro atuou no Centro de Pesquisa Teatral (CPT) de Antunes Filho durante seis anos, tendo participado das montagens de “A Falecida Vapt-Vupt”, “Policarpo Quaresma” e “Toda Nudez Será Castigada”. Integrou o Núcleo de Dramaturgia SESI-British Council, onde escreveu o texto “Em Abrigo”, apresentado no SESI São Paulo e no interior do estado. Também é autor de “Hospedeira”, texto dirigido por Georgette Fadel e encenado no Sesc Consolação. Dirigiu o Núcleo de Pesquisa Caxote nas montagens de “Por Acaso, Navalha” E “Obra Sobre Ruínas”. Desde 2017, faz parte do Projeto Ademar Guerra como orientador de teatro.

SERVIÇO:

Oficina de direção teatral “A singularidade na transposição texto-cena”, com Fernando Aveiro

Data: 14 (quinta-feira) e 15 (sexta-feira) de junho

Horário: na quinta-feira, das 18h às 22h, e na sexta, das 10h às 14h

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Av. dos Bancários, n° 3299 - Jardim Alvorada)

Inscrições: gratuitas, devem ser feitas no local, com meia hora de antecedência ao início da atividade