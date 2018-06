A apresentação será realizada às 14h, na Arena Plínio Marin

publicado em 04/06/2018

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Três atletas serão apresentados para a imprensa nesta segunda-feira para compor o elenco do Clube Atlético Votuporanguense na Copa Paulista de 2018. A apresentação será realizada às 14h, na Arena Plínio Marin. Em outra data, o CAV apresentará todo o elenco para a torcida.

Os atletas que serão apresentados são Bruno Henrique Baio da Cunha, Leonardo Araújo dos Santos e Bruno Pianissolla.

Conhecido como Bruno Baio, de 22 anos, ele atua na posição de centroavante. Bruno Baio já jogou nos clubes Internacional-RS, Criciúma-SC e Plaza Colonia e foi destaque do Internacional na Copa São Paulo 2014.

Leo Santos tem 22 anos e atua como atacante. Ele já jogou nos times Sport, Atlético Paranaense, Náutico e Coritiba, onde foi campeão Paranaense 2017. Ele também foi campeão da Recopa Gaúcha 2016.

Bruno Pianissola, de 31 anos, e 1,89 de altura, atua como goleiro. Ele também possui vários títulos e já jogou no Cruzeiro, Santa Cruz, Democrata, Ipatinga e CRB. Conquistou o acesso pelo Ipatinga para a Série B do Brasileiro, foi campeão da Taça Minas Gerais pelo Ipatinga, conquistou o acesso para a Série B do brasileiro pelo CRB, foi tri-campeão Alagoano pelo CRB, campeão da 2ª divisão do Campeonato Mineiro pelo Ipatinga e conquistou o acesso para a primeira divisão do Campeonato Mineiro pelo Ipatinga.