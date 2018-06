Capacitação será realizada na terça-feira (12/6), em três horários, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

publicado em 08/06/2018

Casa das Rosas oferece formação sobre os diversos modos de se fazer poesia (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, oferece, na terça-feira (12/6), a segunda capacitação em parceria com a equipe do Museu Casa das Rosas, de São Paulo, dessa vez com o coordenador do Centro de Referência Haroldo de Campos, Júlio Mendonça. Ele falará sobre "A poesia de agora, agora" aos professores das redes pública e particular, no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo", em três horários, para facilitar a participação: das 9h às 11h, ou das 13h30 às 15h30 ou das 18h às 20h.O objetivo é que os docentes estimulem seus alunos para que participem do "Concurso literário de poesia visual e hiperpoesia", que será realizado entre os meses de junho e agosto, e premiará os candidatos durante a oitava edição do Festival Literário, Cultural e Turístico de Votuporanga, o Fliv.A iniciativa partiu do curso de Letras da Unifev – Centro Universitário de Votuporanga, motivado pela Diretoria Regional de Ensino. O projeto visa a despertar o senso crítico dos alunos, do Fundamental I ao Médio, sobre a importância do tema "Direitos Humanos" e, para isso, eles devem se utilizar do modelo tradicional de poesia visual aliado à tecnologia dos vídeos. A intenção é que os participantes pesquisem, reconheçam o emprego da linguagem figurada, compreendam os sentidos pretendidos e produzam textos poéticos inéditos.Sobre o palestranteJúlio Mendonça é poeta, doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) – São Paulo e coordena o Centro de Referência Haroldo de Campos, na Casa das Rosas. Foi o curador da exposição "Esdrúxulo! 100 anos da morte de Augusto dos Anjos" e organizou o livro "Poesia (Im)Popular Brasileira". Publicou o livro "Democratizar a participação cultural".FlivO Festival Literário, Cultural e Turístico de Votuporanga entrará, em 2018, na sua oitava edição. Tem como objetivo promover a leitura e torná-la hábito, incentivando-a, desde a infância, por meio de atividades que democratizem o acesso aos livros e ao conhecimento. Além de bate-papos com grandes nomes da literatura nacional, o Fliv conta com sessões de contação de histórias, espetáculos musicais, apresentações teatrais e de dança, oficinas, workshops e espaços voltados para exposição e venda de livros. Ao longo de suas sete últimas edições, o Festival registrou um público de mais de 370 mil visitantes, vindos de mais de 50 municípios.