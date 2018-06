Vacina será disponibilizada nas regiões norte, sul e central da cidade, incluindo o distrito de Simonsen; expectativa da Secretaria da Saúde é imunizar cerca de 6 mil cães e gatos

publicado em 07/06/2018

Campanha de Vacinação Antirrábica começa neste sábado na zona norte da cidade (Foto: Reprodução/Internet)

O primeiro dia de vacinação gratuita da Campanha Contra a Raiva em Votuporanga será neste sábado (9/6) para atender cães e gatos domiciliados da zona norte e do distrito de Simonsen. Os pontos de vacinação estarão espalhados em diversos pontos da cidade, das 8h às 16h. A ação promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Saúde visa a oferta da vacina antirrábica, um dos meios principais de controlar a raiva em áreas urbanas.A vacinação será disponibilizada em dois sábados, nos dias 9 e 16 de junho, das 8h às 16h, e no dia 24 de junho (domingo), das 8h às 13h.O Setor de Controle de Endemias e Zoonoses (Secez) responsável pela ação pretende vacinar cerca de 5 mil animais, entre cães e gatos. Ao todo serão mais de 25 pontos espalhados pelos bairros para facilitar o atendimento, portanto, é importante que os donos dos animais se programem para que não deixem a vacinação para a última hora.Abaixo seguem os locais e as datas da vacinação, que será realizada de modo setorizado.Mais informações sobre a Campanha de Vacinação Contra Raiva Animal podem ser obtidas na Vigilância em Saúde, pelo 0800-770-9786.RaivaHá mais de 20 anos a Secretaria Municipal da Saúde realiza periodicamente o monitoramento para detecção da raiva. Neste período nunca houve registro de casos da doença em Votuporanga.A doença pode infectar qualquer mamífero, inclusive o homem, por meio da saliva, mordedura ou arranhões, sendo fatal nos casos em que não é dada a assistência médica em tempo hábil. Quem entrar em contato com a saliva de animais desconhecidos ou suspeitos deve lavar a região abundantemente com água e sabão e procurar atendimento médico.RecomendaçõesA vacina antirrábica é segura e gratuita e devem ser imunizados cães e gatos a partir de quatro meses de idade e que não estejam doentes, com parasitas ou em estado de desnutrição.Para a vacinação, recomenda-se levar os cães contidos por corrente ou guia e, de preferência, conduzidos por adultos. Os gatos devem ser transportados em gaiolas, caixas de transporte, enrolados em mantas ou em sacos de linhagem. Depois de vacinados, os animais não devem ser submetidos a esforços físicos.Programação deste sábado (9/6), das 8h às 16hZona Norte e Simonsen• CEM “Prof.ª Maria M. Lourenço” – Travessa Arcanjo Joaquim de Souza, nº 3200 – Pozzobon• CEM “Prof.ª Clary Brandão Bertoncini Leite” – Rua Rio Grande, nº 1719 – Paineiras• CEM “Prof. Benedito Israel Duarte” – Rua Elaine Cristina Jardineti, nº 2628 – CDHU• CEM “Prof. Faustino Pedroso” – Rua Vila Rica, nº 2943 – San Remo• CEM “Prof. Valdir Gonçalves de Lima” – Rua Inglaterra, nº 2800 – Parque das Nações• Clube da Mães – Rua Riolândia nº 2220 – Cecap II• Escola Estadual “Profª Enny Tereza Longo Fracaro” – Rua Sebastião Cecchini, nº 2617 - Pozzobon• Escola Estadual “Prof. Juracy Lima Lupo” – Rua Irene Galvani Casado, nº 2973 – Santa Amélia• Escola Estadual “Uzenir Coelho Zeitune” – Rua Pará, nº 2897 – Vila Guerche• CEMEI “Amélia Lucinda de Jesus” – Rua Paulo Moretti, nº 2408 – Pró-Povo• Av. Simão Alvares Carrilho - Bairro Pacaembu• Rua Laurindo Rodrigues Ramos - Bairro Boa Vista II• Salão Paroquial – Simonsen