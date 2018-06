O anúncio foi feito em uma transmissão ao vivo de um evento em São Paulo com as agências parceiras

publicado em 06/06/2018

Léo Santana (Divulgação)

Da redação

Em uma transmissão ao vivo no Instagram e Facebook de um evento realizado ontem em São Paulo, os diretores do Bloca Oba divulgaram algumas novidades para o evento que será realizado em 2019 em Votuporanga.

Segundo Edilberto Fiorentino, o Caskinha, seis atrações já foram confirmadas para a 12ª edição. Jorge e Matheus, Xand Avião, Monobloco, Dennis DJ, Léo Santana e um DJ internacional, que já esteve em Votuporanga, farão parte da grade de shows do carnaval 2019.

“Temos um agradecimento especial a todos que fizeram o maior Oba nos nossos 11 anos de história. Para 2019, os artistas que não estiveram em 2018 estarão em 2019. A grade não é pensada só no artista, mas também para agradar o público. Posso garantir que é em 2019 não vai faltar empenho e esforço”, garantiu um dos organizadores do evento durante a transmissão ao vivo pelo Instagram e Facebook.

Lançamento

O Oba Festival lançará nos próximos dias, de 7 a 11 de junho, o "Lote no Escuro" com preços e condições especiais de pagamento. Em 2019, a festa será de 2 a 5 de março.

Essa venda relâmpago possibilitará compra parcelada em 8x no carnê no Oba Store em Votuporanga ou 5x sem juros no cartão (todas as bandeiras). Os valores serão pista R$ 650,00, camarote Oba R$ 950,00 e camarote Premium (Café) R$ 1.380,00.

A compra no carnê poderá ser feita sem análise de crédito e apenas no Oba Store (Av. Antônio Frederico, 2184, Jardim Universitário, Votuporanga) que atende de segunda a sexta das 9h às 19h e excepcionalmente no sábado das vendas especiais também das 9h às 19h. Domingo não abre. Telefone 17. 30468842.

A venda online será pelo site www.obafestival.com.br e www.guicheweb.com.br/oba.

Também serão abertos pontos de venda fixos em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e São Paulo. Consulte os endereços no site do Oba na próxima semana.