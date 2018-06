Ação ocorreu na última quinta-feira, na Cidade Universitária; Mais de 30 mudas de árvores foram plantadas

publicado em 08/06/2018

Os alunos de Educação Infantil e dos ensinos Fundamental I e II do Colégio Unifev, participaram, na última quinta-feira, de ações em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Os estudantes plantaram mais de 30 mudas de árvores (entre triliaces e melaleucas) na Cidade Universitária.

A ação contou também com a exposição A Natureza da Nossa Terra, feita em parceria com o biólogo e fotógrafo da vida animal, Bruno Castelo Branco Damiani, com fotografias que retratam a fauna e a flora da região Noroeste.

Para o professor de Ciências Bruno Benhoci, a parceria entre a exposição e plantio das árvores é de fundamental importância para o desenvolvimento do aluno e o comprometimento dele com o Meio Ambiente. “A ideia era mostrar a eles que devemos cuidar da nossa fauna, que é tão rica, preservando e fazendo crescer, cada dia mais, a nossa flora”, disse.

A diretora do Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho do Amaral, ressaltou a importância do envolvimento desde cedo com questões ambientais.