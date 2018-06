O plantio de árvores aconteceu na manhã desta terça-feira, em Área de Preservação Ambiental (APP) no Bairro Monte Verde, em Votuporanga

publicado em 05/06/2018

O plantio de árvores aconteceu na manhã desta terça-feira, em Área de Preservação Ambiental (APP) no Bairro Monte Verde, em Votuporanga (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) diversas ações estão sendo realizadas em Votuporanga com o apoio da Prefeitura e Saev Ambiental. Nesta terça-feira, alunos da escola municipal CEM “Prof.ª Clary Brandão Bertoncini” aproveitaram para compartilhar deste movimento verde.Foram plantadas 300 mudas nativas às margens do córrego Boa Vista no loteamento Monte Verde, por 23 alunos do 5º período, num trabalho coordenado pelo Educador Ambiental Abílio Calille Jr e pela professora Fabiana Andrade.A Saev Ambiental representada pela engenheira agrônoma Vanda Bazzo, fez o preparo da terra e forneceu as 300 mudas de árvores nativas, sendo elas: Aroeira Verdadeira, Ingá, Calaburo, Ameixa, Urucum, Pimenta de Macaco, Jambolão, Açoita Cavalo, Ipê Roxo, Ipê Branco, Canelinha, Cedro Rosa, Guapuruvu, Maria Pobre, Cabreúva, Saguaragi, Amoreira Branca, Tachi, Azedinha, Acácia do Norte, Mirindiba, Canelinha e Canela.“O trabalho realizado pelos alunos da rede pública de ensino, além de proporcionar maior conscientização da importância da preservação ambiental, irá garantir proteção ao manancial, o repovoamento da flora e fauna local e o não assoreamento e não poluição do curso d´água, conservando a biodiversidade na região Sudoeste da cidade”, explicou Abílio Calille Junior que é responsável por coordenar diversas ações de plantios com escolas por toda a cidade.