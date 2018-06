Nesta Semana do Meio Ambiente estão sendo realizadas diversas ações ambientais nas escolas

publicado em 08/06/2018

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Saev Ambiental vem realizando atividades educativas para alunos e professores no decorrer dessa semana em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). Na quarta-feira (6/6) cerca de 126 alunos do Centro de Educação Municipal de Ensino Infantil (Cemei) “Prof.ªLuiza Giacomini” participaram de atividades de plantio e cultivo.

Os alunos realizaram o plantio de novas árvores e cada sala ficou responsável pelo cultivo delas. Os menores da creche também colaboraram plantando sementes de girassóis em pequenos jardins feitos dentro de pneus velhos. Também levaram sementes para incentivar os pais a reproduzir a ideia.

A Autarquia também realizou uma palestra sobre Meio Ambiente na Escola Estadual “Prof.ª Sarah Arnoldi Barbosa” com a bióloga Elizabeth Rodrigues, onde foi lançado um concurso de redação sobre Preservação Ambiental para os alunos do 7º e 8º ano. O mascote Saevinho visitou as crianças levando muita alegria e animação como forma de incentivo para o aprendizado.

A programação continuou nesta quinta-feira (7/6), com o encerramento da Oficina Intermunicipal da Câmara Técnica de Educação Ambiental promovida pelo Cidas na Estação Ecológica do município de Paulo de Faria. Nesta sexta-feira (8/6) a Saev Ambiental faz um plantio especial do Disque Árvore e as atividades se encerram neste sábado (9/6), com a Feira do Verde no IFSP para a doação de mudas nativas.