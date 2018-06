Maria Eduarda Valossi, campeã regional de xadrez, se prepara para disputar a última fase do campeonato que será entre 19 e 23 de junho

Maria Eduarda Valossi, campeã regional de xadrez, se prepara para disputar a última fase do campeonato que será entre 19 e 23 de junho (Foto: Divulgação/Prefeitura dfe Votuporanga)

Votuporanga terá uma aluna de escola municipal representando a cidade na fase final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Maria Eduarda Valossi, de 11 anos, campeã regional de xadrez na categoria mirim, aluna do 6º ano do CEM ““Prof. Orozimbo Furtado Filho”, de Simonsen, se prepara para disputar a última fase do campeonato que será entre os dias 19 e 23 de junho, em Adamantina. Os treinos acontecem toda semana, dentro da escola, no período de contraturno das aulas com o professor João Roberto Datorre.Nas duas primeiras fases do campeonato Duda venceu adversárias de Fernandópolis e de Monte Aprazível. “A disputa contra a atleta de Monte Aprazível, na fase regional em Rio Preto, foi muito acirrada. Mas a Duda conseguiu manter a concentração e venceu”, explicou o educador físico e coordenador da escola que acompanhou a aluna nas disputas, Henrique Ribeiro Carrasco.Maria Eduarda conta com apoio da Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, e participa em sua categoria na Etapa II da competição, disputando contra alunas de escolas municipais, particulares e técnicas estaduais.