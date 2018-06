Evento beneficente, realizado em parceria da UNIFEV, homenageará o compositor Chopin; convites já podem ser obtidos nos pontos de troca

4ª edição do Concerto A Dois Pianos será no dia 1º de julho (Foto: Divulgação/Unifev)

A 4ª edição do Concerto A Dois Pianos já tem data e homenageado definidos. Neste ano, o evento marcado para a noite do dia 1º de julho, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, contemplará a obra do compositor Chopin.Sob a organização e execução dos pianistas Teresinha Bataglia, Bruna Lima e André Pignatari, as apresentações têm a participação especial do pianista e Pró-Reitor Acadêmico da UNIFEV, Prof. Dr. Djalma Silva, e do contrabaixista e docente da Instituição Prof. Dr. Michael Melo. Entre os músicos convidados, também estão Alex Massuia (violoncelista), Evelyn Fiori (1º violino e flauta) e Maria Fernanda Brigati (2º violino).Seguindo a tradição, o Concerto se mantém totalmente beneficente. Os convites podem ser trocados por cinco quilos (ou cinco litros) de alimentos não perecíveis, tais como, arroz, feijão, macarrão, leite ou óleo de soja.Os pontos de troca são o Campus Centro da UNIFEV e o Supermercado Santa Cruz (de frente a Praça da Matriz). Nas edições anteriores, cerca de seis toneladas de alimentos foram doadas a três instituições locais.De acordo com a idealizadora do projeto, a Profa. Dra. Bruna Lima, os músicos transitarão do clássico ao popular e do glamour dos grandes concertos à alegria da música brasileira. Entre as atrações anunciadas, os presentes disfrutarão das composições Tristesse e Prelúdio nº 4 op. 28, de Chopin, além de Ave Maria, de Lizst, e Tico-tico no fubá, de Zequinha de Abreu.“Nosso objetivo é resgatar o erudito e incentivar a filantropia. Enquanto os músicos colaboram com a boa música, os convidados ajudam com as doações e as empresas e instituições, com a infraestrutura e demais apoios”, explicou.No dia do evento, as apresentações terão início às 20 horas. Os convites são limitados! Mais informações podem ser adquiridas pelos números (17) 98150-6217 e (17) 99607-1800.