publicado em 08/05/2018

XXIII Encontro Regional das Acácias é realizado em Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

No último domingo (6), foi realizado em Votuporanga o XXIII Encontro Regional das Acácias. O evento, que contou com a presença de mais de 270 mulheres da região e do estado do Mato Grosso do Sul, arrecadou um caminhão de doações para a Santa Casa e para o Setor de Hemodiálise do hospital, como copos, sacos de lixo, papel higiênico e papel toalha.