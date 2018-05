Empreendimento propõem um novo conceito em moradia de alto padrão com infraestrutura subterrânea, amplo projeto de arborização e ponto de recarga para carros elétricos

publicado em 11/05/2018

Inicia nesta semana a pré-venda do Azinheiras, o primeiro Village Premium de Votuporanga e Região. O empreendimento é do grupo Via House e assinado pelo renomado arquiteto Romeu Patriani. O condomínio de casas foi idealizado com todas as características de uma construção de alto padrão e conta, inclusive, com ponto de recarga para carros elétricos.

De acordo com Adalberto Madrid, da Madrid Imóveis – corretora oficial, o empreendimento vai mudar os conceitos do mercado imobiliário da cidade. “Hoje, não temos nenhum imóvel parecido com o que o Azinheiras vai proporcionar aos seus moradores. A começar pela exclusividade, já que serão poucas casas construídas com excelente qualidade e dentro de uma estrutura pensada estrategicamente.”

O Grupo Via House, de São Paulo, escolheu Votuporanga para o seu primeiro empreendimento de alto padrão no interior do Estado. “A cidade merecia ter a oportunidade de conhecer um novo conceito em moradia. Gostamos muito da região e sabemos que a população se encantará com o nosso Azinheiras, já que tudo foi pensado e desenvolvido com base no que existe de mais moderno no conceito de empreendimentos imobiliários”, destaca Claudia Peresi, diretoria técnica do Via House.

O Azinheiras está sendo construído na rua Fioravante Davanzo, entre a rua Bahia e a avenida Doutor Wilson de Souza Foz, pela AD/ Ativos Gerenciamento e Construção. Os tijolos da antiga casa amarela, que ocupava o terreno, serão destaques na decoração do condomínio. Esse é um dos detalhes do empreendimento.

“Muitas vezes as pessoas confundem alto padrão apenas com a qualidade dos materiais ou tamanho das obras. E na verdade, alto padrão está relacionado a qualidade de vida e isso só é possível quando pensamos nos detalhes”, destaca Romeu Patriani, responsável pelo projeto arquitetônico.

Liberdade e modernidade

O Azinheiras propõe aos seus moradores o resgate da moradia humanizada. “Neste empreendimento, os moradores terão toda a liberdade daqueles que moram em ruas, mas com a segurança de um condomínio. Ele será ventilado, com paisagismo e arborização em estágio avançado de crescimento, e contará com ruas largas”, explica o arquiteto.

O empreendimento tem como referência as charmosas vilas portuguesas. A frieza e o cinza do asfalto serão substituídos por piso intertravado de concreto em tons vermelho. O projeto de arborização permitirá que os moradores passeiem pelo espaço na sombra e os jardins serão valorizados pela iluminação ornamental.

Os imóveis serão entregues com revestimento porcelanato em todos os ambientes, escada revestida em granito, diversos pontos de energia e dados, água quente nas bancadas de banheiros e cozinha, duchas higiênicas e nichos nos banheiros. Além da estrutura necessária para instalação de ar-condicionado, triturador de alimentos e lava-louças.

O village premium será composto de 36 casas, com metragem de 104 metros quadrados podendo chegar até a 142 metros quadrados. As unidades terão três dormitórios, sendo uma suíte máster, com possibilidade de personalização. “Trouxemos para as casas o melhor de aproveitamento de espaço. Tudo foi pensado de uma maneira que a família crie raízes em nosso empreendimento.”

Em fase de pré-lançamento, as casas estão com preços especiais. A Madri Imóveis é a corretora oficial desse empreendimento. Informações (17) 3421-7001.