publicado em 16/05/2018

Um evento especial está sendo organizado pela Prefeitura de Votuporanga para receber representantes de uma empresa de linha aérea que pretende começar a operar na cidade. A apresentação dos detalhes será feita na próxima terça-feira (22/5), às 9h30, no auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” no Parque da Cultura.

Para acompanhar as explicações, o prefeito João Dado está convidando prefeitos de toda a região, presidentes de Câmaras e vereadores, Secretários de Turismo, agentes de turismo e viagens, empresários em geral, lideranças regionais e imprensa. O evento é aberto a todos os interessados.

Na próxima terça-feira, os empresários de uma companhia aérea vão expor como pretendem atuar em Votuporanga e como as autoridades e empresários podem colaborar para que isso aconteça.

Serão apresentados os termos de uma parceria buscando viabilizar o início da operação com voos regulares do Aeroporto Estadual “Domingos Pignatari”, localizado na Estr. Vicinal Fabio Cavalari, cerca de 7 km do centro da cidade de Votuporanga.