Equipe participou da competição com 40 atletas nas categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-18 e adulto

publicado em 07/05/2018

Votuporanga conquista 27 medalhas e fica em 4º lugar na 8ª Copa de Judô de Barretos (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A delegação de Votuporanga que participou da 8ª Copa de Judô “Profº Shoshichi Chiba”, em Barretos, no último sábado (5/5), voltou para casa com muitas medalhas e o 4º lugar geral do campeonato. Foram 27 medalhas sendo 9 de ouro, 5 de prata e 13 de bronze conquistadas. No total, Votuporanga foi representada por 40 atletas nas categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-18 e adulto.Em primeiro lugar geral da competição ficou a equipe do Automóvel Clube de São José Do Rio Preto, em segundo C. T. Meninos de Ouro de Guaíra e em terceiro Matsumi de São José do Rio Preto.A próxima competição está marcada para o final deste mês em Guaíra. A equipe de Votuporanga é treinada pelos senseis Daniela Paszko, Fabio Feltrin, Leonardo Eduardo, Marcelo e Michele Pereira.As aulas são gratuitas e ocorrem no CSU e Ginásio Mário Covas, na academia DOJO, e também nas entidades Casa da Criança e Centro Social de Votuporanga. Interessados em iniciar na modalidade devem ter idade acima de 6 anos e podem procurar a Secretaria de Esportes e Lazer que fica no CSU, Rua Tomas Paz da Cunha Filho, nº 3556, bairro São João. O telefone para mais informações é o 3426-1200.