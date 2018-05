Empresário Valmir Dornelas entregou automóvel zero quilômetro para a Instituição, colaborando com mais uma campanha do Hospital

publicado em 02/05/2018

Ville Hotel Gramadão doa carro para Santa Casa (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga ganhou um carro zero quilômetro, que será utilizado em uma campanha de captação de recursos para manter o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta semana, o empresário do Ville Hotel Gramadão e diretor da Instituição, Valmir Dornelas, entregou a chave do automóvel Kwid, da concessionária Renault, para o provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana.O veículo será sorteado em uma nova campanha da Santa Casa. “Estamos organizando a ação, que será anunciada em breve, que envolverá Votuporanga e região, já que a Instituição é referência de alta complexidade para 53 municípios. Nosso objetivo é realizar uma promoção que envolva toda a população”, adiantou Luiz Fernando.Ele agradeceu o empresário. “Valmir é um diretor muito atuante em nossa Santa Casa. Agradecemos todo empenho e dedicação a favor de nosso Hospital, em nome de nossos pacientes. Ele vem somar com nossa diretoria, agregando valor e unindo mais pessoas em prol à nossa causa”, disse.Valmir explicou o motivo da contribuição. “Já fui provedor e, como diretor, sei das necessidades da Instituição. Como forma de estimular e incentivar estes novos projetos, estamos doando este veículo. Procuramos destinar um automóvel que é sucesso de vendas no Brasil, com acessórios de fábrica. Desejamos que esta nova campanha seja abraçada pelos votuporanguenses e região, assim como as demais do Hospital e, que, juntos possamos manter nossa Instituição com muita qualidade”, finalizou.