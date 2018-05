Evento, realizado no Votuporanga Clube, contou com a presença de mais de 500 universitários

publicado em 10/05/2018

O VII Congresso Interdisciplinar da Saúde da Unifev, realizado na noite da última segunda-feira (dia 7), no Votuporanga Clube, contou com palestras ministradas por profissionais que trabalham no Hospital de Amor.

O evento, que também marcou o início das Semanas Acadêmicas dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição da Instituição, reuniu mais de 500 universitários.

Na oportunidade, a biomédica Geovana Bassi, a enfermeira Juliane Secco, a farmacêutica Luana Baione, o fisioterapeuta Rodolfo Albertini e a nutricionista Ananda Fonseca falaram sobre o dia a dia de suas profissões no contexto do tratamento do Câncer.

No decorrer da semana, cada curso seguiu com suas semanas acadêmicas, contemplando discussões sobre uma série de outros assuntos, como redes de atenção à saúde, melhores práticas para terapia infusional, oncologia, fisioterapia musculoesquelética, comportamento alimentar, farmacologia esportiva etc.