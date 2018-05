Prova ocorrerá, simultaneamente, nas cidades de Votuporanga e São Paulo, a partir das 9 horas; detalhes devem ser confirmados na área para inscritos, no site da Vunesp

publicado em 30/05/2018

Vestibular de Medicina Unifev será realizado neste domingo, dia 3 (Foto: Divulgação/Unifev)

Está confirmado para este domingo (dia 3), o Vestibular de Medicina UNIFEV. A prova ocorrerá, simultaneamente, nas cidades de Votuporanga (Campus Centro da Instituição) e São Paulo (Colégio Santa Amália), a partir das 9 horas.O Processo Seletivo, organizado e aplicado pela Fundação Vunesp, durará o dia todo. Ao todo, são 18 questões dissertativas, 50 objetivas de múltipla escolha e uma redação.A classificação é por ordem decrescente, conforme o total de pontos obtidos pelo candidato, respeitando o limite de vagas (60). Os aprovados formarão a 7ª turma da graduação, cujas aulas terão início no segundo semestre de 2018.Para consultar a sala de prova e outros detalhes sobre o Vestibular, os candidatos devem acessar a área para inscritos, no site da Vunesp (www.vunesp.com.br).Conforme o edital, recomenda-se chegar com uma hora de antecedência, estar munido de caneta esferográfica transparente de tinta na cor azul ou preta, e apresentar o original de um documento de identificação com foto. O documento deve estar em bom estado de conservação e não serão permitidos relógios, bonés, celulares e qualquer outro tipo de equipamento eletrônico.