Atividade, aberta à comunidade, terá início no dia 12 de maio, na Cidade Universitária; inscrições já estão abertas

publicado em 07/05/2018

Unifev promoverá curso de Excel básico aberto à comunidade (Foto: Reprodução)

A Unifev, por meio de sua graduação em Engenharia de Produção, oferecerá, nos dias 19 e 26 de maio, um curso de Excel básico. A capacitação, aberta à comunidade, será realizada durante todo o dia, na Cidade Universitária. A carga-horária é de 14 horas.Para participar, os interessados devem se inscrever pelo link: www.unifev.edu.br/cursoexcel, até o dia 08 de maio. Alunos da Instituição ainda podem efetivar o cadastro por meio do Portal. O valor do investimento é de R$ 80, que podem ser divididos em até 4 parcelas.De acordo com o responsável pela atividade, Prof. Me. Carlos Roberto Garcia Cottas, o curso tem o objetivo de capacitar os participantes a desenvolverem tabelas de controle, por meio de recursos de níveis básico e intermediário."Controlar os processos produtivos é crucial para auxiliar o profissional na tomada de decisões. A utilização de planilhas eletrônicas é uma importante ferramenta para a obtenção de resultados mais significativos", explicou.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990.