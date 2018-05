Curso de Ventilação Mecânica para pacientes internados em UTI ocorreu durante a XVIII Jornada de Fisioterapia, realizada no Espaço Unifev Saúde

publicado em 10/05/2018

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Unifev deu início, na manhã desta quinta-feira (dia 10), às capacitações destinadas aos colaboradores do Hospital de Amor (HA) de Jales, referentes à parceria firmada no início deste mês.

O Acordo de Cooperação entre a Unifev e o HA prevê a ampliação dos campos de estágios aos alunos dos cursos de Saúde da Instituição. Em contrapartida, o Centro Universitário de Votuporanga promoverá programas de treinamento aos profissionais do hospital.

A primeira atividade foi desenvolvida durante a XVIII Jornada de Fisioterapia, com o workshop Curso de Ventilação Mecânica no Paciente Crítico, ministrado pelo fisioterapeuta Tiago Strufaldi, representante da empresa Medtronic.

O curso, realizado no Espaço Unifev Saúde, contou com a presença de colaboradores do HA, da Santa Casa local e de alunos da Instituição.

De acordo com o coordenador do curso de Fisioterapia da Unifev, Prof. Me. Ricardo Lúcio Martins, a capacitação teve o objetivo de apresentar técnicas para o tratamento de pacientes com alterações graves da função respiratória, internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), e que dependem de aparelhos para oxigenar o organismo.

“A ação foi importante para atualizar o conhecimento dos universitários em relação ao tema e fortalecer a parceria com o hospital, que agora passam a usufruir de todas as ações da Unifev”, concluiu.