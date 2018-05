Circulação dos coletivos estará suspensa nesta quinta-feira (31/5) e no domingo (3/6); já na sexta-feira (1/6) e no sábado (2/6), a operação será reduzida

publicado em 30/05/2018

Transporte Público terá alterações neste feriado e fim de semana (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A empresa responsável pelo serviço de transporte público em Votuporanga, Expresso Itamarati, informa que, em razão das recentes paralisações e da decorrente escassez de combustíveis em todo o país, estará suspensa a circulação de coletivos urbanos na cidade, tanto nesta quinta-feira (31/5), feriado de Corpus Christi, quanto no domingo (3/6).A concessionária esclarece que, por conta do gradual retorno dos caminhões às suas atividades regulares, houve uma redução na quantidade de combustível disponível para o abastecimento dos ônibus. Em virtude disso, também haverá redução da frota operante na sexta-feira (1/6) e no sábado (2/6).Na sexta, haverá operação com as tabelas horárias normalmente praticadas aos sábados, com redução no período da tarde. Já no sábado, a operação será reduzida em 50% de sua capacidade.De acordo com a Expresso Itamarati, tais medidas se fizeram necessárias para garantir a continuidade do atendimento nas próximas segunda (4/6) e terça-feira (5/6), priorizando, assim, o funcionamento normal das linhas em dias úteis e de maior movimento.Para mais informações, o telefone disponibilizado pela empresa é o (17) 99106-4291.