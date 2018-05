A história de Angélica e Emerson foi a escolhida entre dezenas encaminhadas para o concurso “Sonho que se sonha junto”; cerimônia e festa serão promovidas por parceiros do projeto idealizado pela cerimonialista Cora Calaghran

publicado em 11/05/2018

Vestido de noiva e ternos escolhidos. Maquiagem e cabelo definidos. Decoração planejada. Faltam menos de vinte dias para o casamento dos sonhos de Angélica Karina e Émerson Rodrigues, que será promovido pela cerimonialista Cora Calaghran e parceiros. A história do casal foi a selecionada entre dezenas encaminhadas para o concurso “Sonho que se sonha junto”.

A cerimônia religiosa será no campo, no próximo dia 27 de maio, às 17h30, na Estância Krik. “Será um verdadeiro casamento dos sonhos. O casal foi presenteado com o casamento completo por profissionais da nossa cidade e também da região. Todo mundo se sensibilizou com a linda história desse casal de noivinhos da Cora”, comemorou a cerimonialista Cora Calaghran.

O casamento será realizado pela Cora Eventos, por meio da parceria com A Jóia (alianças), Madre Santo (Banda), Cezar Festas (bebidas), Daniel Robelo (Buffet e decoração), Danilo Photos (cabine de fotos), Cora Eventos (cerimonial), Éden Conviteria (convite), Renan Carvalho (coreografia dos noivos), DJ Lukinha, Puro Brigadeiro (doces), Camaleões Drinks (drinks), Filmando Emoções (filme), Sala 21 Fotografia (fotografia), Led Light (iluminação arquitetural), Foz do Marinheiro (lua de mel), Leliane Petroceli (mestre de cerimônias), Glauce Sereno e Revista Mídia (mídia social), Affectus (músicos da cerimônia religiosa), MG Passarelas (passarela de luzes), Soundtrack Piano (piano de cauda), Lê Som (pista de dança com mini luzes), Diversões Lima (recreação infantil), FL Revestimento (revestimento de tecido), Rosely Le Visage (salão de cabeleireiro), Estância Krik (salão de festas), Pianti (segurança), Hotel Firenze (suíte para os noivos), Recanto das Noivas (vestido da noiva e acessórios) e Comunicativa Imprensa e Eventos (Assessoria de imprensa).

“Estamos super ansiosos para este dia. Afinal é realmente a realização de um sonho”, destacou Angélica Karina, noiva de Émerson Rodrigues. A história do casal é marcada por persistência e muito amor. O casamento tinha sido adiado por questões financeiras, já que o casal priorizou a conquista da casa própria.

“Quando a campanha começou pedi votos para pessoas amigos, conhecidos, clientes e até de estranhos na rua contei com a ajuda. Tínhamos que vencer essa campanha, porque queríamos muito ter o nosso dia”, finalizou Émerson Rodrigues.

Sonho que se sonha junto

O concurso cultural “Sonha que se sonha junto” foi idealizado pela Cora Eventos por ter percebido que muitos casais gostariam de contratar o serviço de cerimonial, mas não possuíam condições financeiras.

“Assim que o site foi para o ar muitas histórias foram recebidas, cada uma com sua particularidade, mas todas relevando o grande laço de amor que os casais sentiam, o que tornou a segunda fase do concurso ainda mais difícil. Fiquei encantada por cada uma”, contou a cerimonialista e idealizadora do projeto, Cora Calaghran.

As três histórias foram selecionadas por uma comissão de jurados, que buscou os relatos mais emocionantes. Os casais escolhidos gravaram um vídeo contando essa história para o público, que votou na preferida durante duas semanas no site do concurso ( www.coraeventos.com.br/ minhahistoriadeamor ). Angélica e Émerson foram selecionados com 76% dos votos.

“Sempre foi um sonho meu fazer essa campanha e meu coração ficou ainda mais feliz, porque conseguimos ir muito além do que tínhamos planejado lá atrás, quando surgiu a ideia”, pontuou Cora.