História foi escolhida em concurso promovido pela cerimonialista Cora Calaghran; empresários de Votuporanga e região promoveram cerimônia e festa sem custo algum para o casal

publicado em 30/05/2018

(Foto: Sala 21 Fotografia)

“Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas”, a frase da poetisa Cora Coralina resume os sentimentos do último domingo (27/5), durante a concretização do concurso “Sonho que se sonha junto”, promovido pela cerimonialista Cora Calaghran, com o apoio de empresários de Votuporanga e região. O casamento de Angélica Karina e Émerson Rodrigues foi celebrado no fim de um dia típico de outono, com o clima propício para iniciar mais um capítulo dessa história de amor, em uma cerimônia no campo.

“Quando a vi entrar meu coração foi se acalmando, ela estava tão radiante que isso me trouxe uma paz. Angelica estava ainda mais linda, uma verdadeira princesa”, disse apaixonado, Emerson Rodrigues.

Foram nove meses de preparação, desde que o casal foi escolhido entre as histórias enviadas para o concurso. “No início, iria presentear os noivos com a assessoria completa gratuita, mas, para minha surpresa, conseguir realizar o sonho deles, sem que tivessem qualquer custo”, comemorou a cerimonialista Cora Calaghran.

Assim que o concurso foi lançado, ele ganhou a força e a união de dezenas de empresários da região. Os noivos foram presenteados desde o aluguel das roupas até a lua de mel. “Quando soube que iria realizar o meu sonho, fiquei sem acreditar. Nunca vou esquecer tudo isso. Não tenho palavras para agradecer a cada um que tornou possível termos este dia”, comentou emocionada a noiva Angélica Karina.

A sintonia entre empresários e casal foi tamanha que eles participaram de apresentações de danças juntos. “Foi uma delícia preparar esse momento com a Angélica e o Émerson. Todos sabemos que para que uma coreografia saia perfeita, os dançarinos precisam estar na mesma batida do coração e isso aconteceu o tempo todo”, comemorou Cora.

A cerimonialista ainda complementou. “Sou eternamente grata a cada um por sua contribuição. Vocês são especiais! Aos meus noivinhos desejo toda a felicidade do mundo”.

Parceiros

O casamento foi realizado pela Cora Eventos, por meio da parceria com A Jóia (alianças), Madre Santo (Banda), Cezar Festas (bebidas), Daniel Robelo (Buffet e decoração), Danilo Photos (cabine de fotos), Cora Eventos (cerimonial), Éden Conviteria (convite), Renan Carvalho (coreografia dos noivos), DJ Lukinha, Puro Brigadeiro (doces), Camaleões Drinks (drinks), Filmando Emoções (filme), Sala 21 Fotografia (fotografia), Led Light (iluminação arquitetural), Foz do Marinheiro (lua de mel), Leliane Petroceli (mestre de cerimônias), Glauce Sereno e Revista Mídia (mídia social), Affectus (músicos da cerimônia religiosa), MG Passarelas (passarela de luzes), Soundtrack Piano (piano de cauda), Lê Som (pista de dança com mini luzes), Diversões Lima (recreação infantil), FL Revestimento (revestimento de tecido), Rosely Le Visage (salão de cabeleireiro), Estância Krik (salão de festas), Pianti (segurança), Hotel Firenze (suíte para os noivos), Recanto das Noivas (vestido da noiva e acessórios), Ópera Luzes (lustres de cristal), Lê Som (pista de dança com mini luzes) e Comunicativa Imprensa e Eventos (Assessoria de Imprensa).

Sonho que se sonha junto

O concurso cultural “Sonha que se sonha junto” foi idealizado pela Cora Eventos por ter percebido que muitos casais gostariam de contratar o serviço de cerimonial, mas não possuíam condições financeiras.