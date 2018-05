Para lembrar a ocasião, a Prefeitura de Votuporanga e o Tiro de Guerra 02088 realizaram uma cerimônia cívico-militar na manhã desta terça-feira no Centro Cívico Cultural “Vereador José Dirceu de Carvalho”. Com execução do Hino Nacional, o Pavilhão Nacional foi hasteado pelo Prefeito João Dado, a bandeira do Estado pelo Controlador Geral do Município, Ronaldo de Mattos e a bandeira de Votuporanga pela Sra. Aracy Firmino, que estava na praça acompanhando a solenidade.

A tropa de atiradores, sob comando do Sargento Heroíto da Silva Cursino Gomes, Chefe de Instrução do TG, se apresentou ao som do Hino da Cidade e o Assessor de Gabinete, Luciano Viana fez a leitura do texto sobre o Dia da Vitória redigido pelo General do Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, Comandante do Exército Brasileiro.

Também alusivo à data, o Ministro de Estado da Defesa, Interino, Joaquim Silva e Luna publicou artigo no site do Ministério em que, num dos trechos, relata: “Em 1º de setembro de 1939, tropas nazistas da Alemanha invadiram a Polônia, dando início a Segunda Guerra Mundial, que durou seis anos e ceifou cerca de 60 milhões de vidas humanas. Ao final, todas as partes envolvidas tiveram que se reerguer das ruinas do conflito e resgatar o pouco de humanidade que restava dos escombros. Na guerra, em maior ou menor proporção, todos perdem. Na Segunda Guerra Mundial, depois de tantas perdas, os Aliados venceram. A defesa da liberdade, da paz e da democracia foi o preço dos sacrifícios. O Brasil pagou sua cota com moedas de sangue e de honra(...) Hoje, 8 de maio, é, portanto, uma data de culto e de glória para o Brasil. Momento de reflexão e recolhimento para melhor reforçarmos nossos valores. Momento de prestarmos reverente continência aos nossos heróis – marinheiros, soldados e aviadores - e àqueles que sofreram a dor de suas perdas. Homenageamos, também, aqueles que difundiram seus feitos e se guiaram pelos seus exemplos de coragem, abnegação e patriotismo ao longo desses 73 anos”.