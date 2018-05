Aulas, com início em 28 de maio, fornecem ao aluno o primeiro contato com o computador

publicado em 21/05/2018

Saber utilizar os recursos e sistemas presentes em computadores é importante num cenário que vem se digitalizando intensamente, seja em qualquer idade. É uma habilidade que pode ser um diferencial profissional para o mundo do trabalho, mas, também, ajudar muito em atividades do dia a dia, como fazer compras on-line ou se entreter. Para quem tem mais de 40 anos e deseja atingir essas metas, o Senac Votuporanga abre inscrições para o curso de curta duração Informática para Maturidade.

Indicado para pessoas com mais de 40 anos, que ainda não tiveram contato com a máquina, o aluno aprende sobre o sistema operacional Windows e a Internet Explorer, além de aplicativos e navegação.

De acordo com a gerente do Senac Votuporanga, Eliane Baltazar Godoi, o mercado demanda por profissionais com esse tipo de aptidão. “Hoje em dia estar atualizado com conceitos de informática é primordial. Nossa unidade oferece a oportunidade para as pessoas mais velhas capacitarem-se com qualidade, em um curto espaço de tempo, para conseguirem boas colocações no mundo do trabalho”, comenta.





Tecnologia da Informação

Ainda na área de tecnologia da informação, o Senac Votuporanga está oferecendo outros dois cursos, com início em junho: Php com MySQL e SketchUp Pro. O curso Php com MySQL, com 40 horas de duração, capacita o aluno a desenvolver sistemas computacionais e web sites com recursos da linguagem de programação PHP e do gerenciador de banco de dados MySQL.

Já o SketchUp Pro, oferta inédita na unidade, ensina a desenvolver e organizar projetos de desenhos tridimensionais.

Para obter mais informações e fazer inscrições, basta acessar o Portal Senac www.sp.senac.br/votuporanga.





Serviço:





Informática para Maturidade





Aulas: de 28 de maio a 4 de julho de 2018





Data e horário: às segundas e quartas-feiras, das 14 às 17 horas









Php com MySQL





Aulas: de 4 de junho a 16 de julho de 2018





Data e horário: às segundas e quartas-feiras, das 14 às 17 horas









SketchUp Pro





Aulas: de 9 de junho a 11 de agosto de 2018





Data e horário: aos sábados, das 8 às 12 horas









Senac Votuporanga





Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP