Abertura dos eventos será realizada no salão do Votuporanga Clube, com palestra sobre multidisciplinaridade no tratamento do Câncer; inscrições já estão abertas

publicado em 03/05/2018

Semanas Acadêmicas dos cursos de Saúde da Unifev têm início no próximo dia 7 (Foto: Divulgação/Unifev)

As Semanas Acadêmicas dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição da UNIFEV terão início na próxima segunda-feira (dia 7), durante o VII Congresso Interdisciplinar da Saúde. A abertura dos eventos será realizada às 19h30, no salão do Votuporanga Clube, com palestra sobre o tema Multidisciplinaridade no tratamento do Câncer.As inscrições para cada Semana já estão abertas e podem ser feitas no site: www.unifev.edu.br/eventos. Alunos da Instituição ainda podem se inscrever por meio do Portal. O valor do investimento é de R$ 50, que podem ser parcelados em até duas vezes.Nos demais dias (8, 9 e 10 de maio), os cursos seguem com as suas programações específicas. As atividades contemplam palestras sobre uma série de assuntos, entre eles, redes de atenção à saúde, melhores práticas para terapia infusional, oncologia, fisioterapia musculoesquelética, comportamento alimentar e farmacologia esportiva.Para conferir a programação completa de cada graduação, os alunos devem acessar Portal e também o Calendário de Atividades, disponível no site já citado.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.