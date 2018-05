Dr Abdalla será recebido com um café da manhã organizado pelo Prefeito João Dado, às 8h, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” – Parque da Cultura e logo após, às 9h, segue para visita à Santa Casa acompanhado do provedor do hospital Luiz Fernando Góes Liévana, representantes da Câmara de Vereadores, Diretoria da FEV e Unifev, especialmente dos cursos da área da Saúde, demais autoridades e convidados. “O Secretário é um grande amigo e um parceiro importante de Votuporanga, tendo fundamental participação na liberação de recursos para nossa área da saúde que conquistamos nos últimos anos. Será uma grande honra recebê-lo”, destaca o Prefeito João Dado.

A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) tem um essencial papel na área técnica para viabilizar a Santa Casa de Votuporanga como Hospital de Ensino. Cabe à Secretaria promover a integração dos setores de saúde e educação no sentido de fortalecer as instituições formadoras de profissionais atuantes na área, bem como integrar e aperfeiçoar a relação entre as gestões federal, estaduais e municipais do SUS, no que se refere aos planos de formação, qualificação e distribuição das ofertas de educação e trabalho na área de saúde.

Os Hospitais de Ensino se caracterizam como centros de formação, ensino e atuação de importantes especialidades de saúde, em especial dos profissionais médicos especialistas.

De Votuporanga, a convite do Deputado Estadual Carlão Pignatari, Dr. Abdalla segue para compromissos em Birigui, Araçatuba, Penápolis e Fernandópolis.