Por intermédio de parcerias com clínicas da cidade e região, Secretaria tem conseguido a internação de dependentes químicos e alcoólatras

publicado em 30/05/2018

Secretaria de Direitos Humanos firma parcerias com clínicas de recuperação (Foto: Reprodução)

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, desde o início do ano até este mês de maio, já intermediou a internação de 20 dependentes químicos e alcoólatras em várias instituições parceiras. "Recebemos muitas famílias desesperadas, em busca de auxílio, de apoio aos seus entes queridos que passam por este problema e temos conseguido uma média de cinco internações por mês", explica o secretário Gilvan Carlos dos Santos."Temos um departamento dentro da Secretaria que trabalha em cima dessa situação, buscando vagas e, quando conseguidas, acompanhamos o dependente desde a triagem até a internação, dando apoio também para a família, inclusive tentando aproximar mais as famílias, criar possibilidades de diálogos e de resgate do respeito, do amor próprio e até da unidade familiar", relata Gilvan.De acordo com o diretor do Departamento, André Figueiredo, a Secretaria firmou parcerias com as entidades Clínica Recomeçar, Comunidade Nova Vida, Lar Madre Paulínia da Providência (Santa Fé do Sul) e Comunidade Novo Sinai (Valentim Gentil).“A ideia é unir o conceito da internação com a integração familiar, formando uma dinâmica para dar maior suporte ao dependente, com a intenção de que o indivíduo se recupere e possa se ressocializar, criando um elo com a sociedade, contribuindo não só para sua recuperação, como para evitar a reincidência”, afirma Gilvan.