Silvia falou também sobre as ações permanentes da pasta como a formação na área de artes cênicas, da dança, música e reforçou o convite aos associados para parcerias futuras como o desfile cívico do aniversário da cidade e a criação e elaboração da decoração natalina. Mamede colocou a Searvo à disposição da Secretaria, inclusive quando da realização de eventos que, obrigatoriamente, necessitem de monitoramento de engenheiros e arquitetos.

Por fim, Silvia apresentou o projeto de sinalização e comunicação visual dos atrativos turísticos, por meio da confecção e instalação de 176 placas de cor marrom, constantes na primeira etapa do projeto do Município de Interesse Turístico (MIT), que confere à cidade um repasse anual, do Governo do Estado, para incentivo e desenvolvimento de ações para fomentar o turismo local.