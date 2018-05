Pedido foi feito pelo provedor da Santa Casa local, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha

Presença: Edmundo Mauad, diretor técnico do Hospital de Amor de Barretos, esteve ontem em Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm discurso que chamou atenção durante a assinatura do Acordo de Cooperação entre FEV e Hospital de Amor – unidade de Jales, na tarde de ontem, foi o do provedor da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, que solicitou a instalação de uma unidade do Hospital de Câncer (agora chamado de Hospital de Amor) em Votuporanga.A fala de Torrinha foi destinada ao diretor técnico do Hospital de Amor de Barretos, Edmundo Mauad, presente no ato. “Vamos continuar essa conversa e trazer um braço do Hospital de Câncer para Votuporanga despois dessa parceria maravilhosa que está sendo feita nesse momento”, falou Torrinha. Ele destacou que a Unifev e a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga são potências e uma unidade do Hospital viria para beneficiar ainda mais a saúde da cidade e região.O provedor solicitou que Edmundo leve a reivindicação para Henrique Prata, presidente do Hospital de Câncer de Barretos. “Nós chegamos no Governo do Estado, e falam tem em Barretos e Jales, então vamos tentar, doutor Edmundo, mais uma vez trazer esse braço para Votuporanga, porque nós temos que sonhar, e sonhar faz parte da nossa vida”, falou.Questionado pelo A Cidade após as declarações do provedor da Santa Casa, Edmundo disse que com essa aproximação entre Votuporanga e o Hospital de Câncer é necessário pensar seriamente em fazer algo no município. “Tem possibilidade, sim [da cidade receber uma unidade], e eu vou discutir com o Henrique e com a diretoria. Quando a gente começar a conhecer mais, ver a demanda que tem a cidade, quantos pacientes essa microrregião atende, eu acho que tem grande chance de acontecer algo aqui também”, apontou.O grande receio do Hospital, explicou Edmundo, é que “o nome da instituição tem que ser igual em todos os lugares, então a diretoria não coloca a reputação da entidade em um lugar onde o trabalho não seja liderado por ela e com a mesma qualidade”.