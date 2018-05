Programa Caixa d Água Limpa priorizará o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social

publicado em 24/05/2018

Saev Ambiental lança serviço de limpeza gratuita de caixas d água (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Nesta quarta-feira (24/5), o prefeito João Dado, juntamente com os superintendentes da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti e Marcelo Marin Zeitune, anunciaram o lançamento de um novo serviço da autarquia, voltado para a limpeza gratuita de caixas d’água, com prioridade para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.O Programa “Caixa d’Água Limpa” iniciará os atendimentos na primeira semana do mês de junho e a estimativa é a de que o serviço realize cerca de 150 procedimentos mensais, alcançando a marca de 1800 caixas d’água limpas por ano.A Lei que instituiu o serviço foi aprovada com unanimidade pela Câmara de Vereadores e faz parte de um dos compromissos do Plano de Governo do prefeito João Dado.A limpeza deverá ser solicitada pelos munícipes por telefone, pelo 0800-770-1950, ou ainda presencialmente, das 8h às 16h, na Central de Atendimento Pessoal da Saev, localizada na rua Pernambuco, nº 4313.A ordem de atendimento das solicitações do serviço será feita seguindo a sequência de pedidos, porém com prioridade para famílias em situação de vulnerabilidade social (pobreza e extrema pobreza) ou que se declaram sem condições de arcar com as despesas particulares do serviço. A Secretaria Municipal de Assistência Social será responsável por essa triagem.Além disso, a Secretaria Municipal da Saúde também poderá solicitar prioridade de atendimento para residências cujos moradores possuam necessidade especiais, como acamados, pacientes de hemodiálise e pessoas com deficiência ou doenças infectocontagiosas.