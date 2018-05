Novo endereço eletrônico será apresentado na segunda-feira (4/6), às 9h, na escola municipal “Prof.ª. Clary Brandão Bertoncini”

publicado em 30/05/2018

Saev Ambiental comemora Dia Mundial do Meio Ambiente com novo site do Saevinho (Foto: Divulgação/prefeitura de Votuporanga)

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, a Saev Ambiental lançará o novo site do Saevinho, o mascote da autarquia, utilizado em ações voltadas ao incentivo da educação ambiental para crianças. O endereço eletrônico será apresentado na segunda-feira (4/6), às 9h, durante a visita de uma equipe da Saev ao CEM “Prof.ª. Clary Brandão Bertoncini”, no bairro Chácara das Paineiras.O objetivo do novo site é fazer do Saevinho uma referência em educação ambiental, tornando o aprendizado das crianças ainda mais divertido e atrativo. No endereço, é possível conferir vídeos do programa “Clube do Saevinho”, nos quais são apresentadas dicas de como produzir brinquedos com sucata, sugestões de brincadeiras de roda, além de muitas outras atividades. Todo o conteúdo pode ser acessado por meio do link: www.saev.com.br/saevinho.Desenvolvido pelo pedagogo Leandro Ferreira, o site dispõe de diversas atividades educativas, que abordam temas como: meio ambiente, reciclagem, sustentabilidade e a importância da água para a vida humana. Materiais como dobraduras, letras de músicas, desenhos para colorir e maquetes estão disponíveis para impressão, podendo ser utilizados como ferramentas pedagógicas em sala de aula, treinamentos, palestras e oficinas.De acordo com o superintendente adjunto da Saev Ambiental, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, o Saevinho adota uma linguagem que chama a atenção das crianças, contribuindo para ensiná-las de maneira lúdica. “As crianças são multiplicadoras de informação, já que transmitem seus conhecimentos para toda a família, inclusive cobrando mudanças de atitude por parte dos adultos. Nosso mascote tem um importante papel nesse processo, instruindo o público infantil com uma linguagem adequada e atrativa, por meio de games, histórias em quadrinhos e ferramentas on-line”, destacou Marcelo.Ainda na área de educação ambiental, outra importante ação da autarquia será sua participação no 5º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. Durante o evento, uma equipe da Saev Ambiental coordenará uma oficina sobre meio ambiente, na qual serão oferecidas instruções sobre como utilizar os recursos do novo site do Saevinho em sala de aula.Dia do Meio AmbienteComemorado anualmente no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada na capital sueca de Estocolmo.A data tem como objetivo chamar a atenção da comunidade internacional e de todas as esferas da população para os problemas ambientais, bem como para a importância da preservação dos recursos naturais.