TAF

Foram submetidos ao teste, conforme previsto em edital, os candidatos classificados na fase anterior aos cargos de serviços gerais (masculino e feminino), vigilância patrimonial, serviços funerários, alvenaria e construção, borracharia, agente comunitário de saúde e fiscalização de trânsito.

O Teste, de caráter eliminatório, foi aplicado no último domingo (6/5) no Ginásio de Esportes “Mário Covas” em dois turnos, de manhã e à tarde, sendo o período matutino voltado para os candidatos do sexo masculino e o vespertino para as mulheres.

Edital

Para acessar esse e outros editais do concurso público 03/2017, os candidatos devem entrar na página da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), no item Cidadão/Concursos. Outra forma de pesquisar é pelo site da empresa organizadora do certame, Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br). Mais informações estão disponíveis no edital de abertura do concurso que pode ser conferido nos sites acima citados.