Capacitação será realizada na Biblioteca Municipal, a partir das 15h, com entrada gratuita

publicado em 03/05/2018

Projeto "Conversa com Vestibulando" discute romance "O cortiço" neste sábado (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Neste sábado (5/5), a Biblioteca Municipal “Castro Alves” recebe mais uma capacitação do projeto “Conversa de Vestibulando”, realizado numa parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, a Unifev e a Diretora Regional de Ensino. A iniciativa é voltada para a discussão das obras literárias cobradas nos principais vestibulares do Estado de São Paulo, por meio de capacitações abertas a toda a comunidade.A partir das 15h, as monitoras Aline Cuin e Rhaianne Oliveira, do curso de Letras da Unifev, trazem ao público um debate sobre o romance “O cortiço”, do escritor maranhense Aluísio Azevedo. A atividade será realizada na Sala de Oficinas e Leitura da Biblioteca, com entrada gratuita e emissão de certificado para todos os participantes.Os interessados devem se inscrever no local, com alguns minutos de antecedência ao início da programação.A próxima capacitação do projeto acontece no dia 16 de maio (quarta-feira), também às 15h, e abordará o romance “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, com mediação de Lucas Cubo.A Biblioteca Municipal “Castro Alves” está localizada na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, junto ao Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura. Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 3405-9670.Com foco na capacitação de alunos dos ensinos Fundamental (9º ano) e Médio, o projeto “Conversa de Vestibulando” oferece um auxílio extra aos estudantes de Votuporanga e região que pretendem realizar provas de importantes universidades públicas, como USP (Fuvest) e Unicamp (Comvest).Até o mês de outubro, a iniciativa realizará uma série de encontros, voltados para a discussão das obras literárias cobradas pelos vestibulares. A cada ocasião, serão levados ao público tópicos a respeito de um livro diferente.Ao todo, serão realizadas 12 capacitações, sempre às quartas-feiras e sábados, no período da tarde, das 15h às 16h30, na Sala de Oficinas e Leitura da Biblioteca Municipal “Castro Alves”.A iniciativa propõe a interação entre a universidade e as escolas públicas e particulares da região de Votuporanga e é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, o Curso de Letras da Unifev e a Diretoria Regional de Ensino, ligada à Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo.