Centro de Folclore e Cultura se apresenta na Concha Acústica na sexta-feira (11/5), às 20h; já a Orquestra Sinfônica realiza concerto no domingo (13/5), às 20h30, no Centro de Convenções

publicado em 10/05/2018

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga preparou uma programação especial para este final de semana (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga preparou uma programação especial para este final de semana, em comemoração ao Dia das Mães. As atividades alusivas à data terão início nesta sexta-feira (11) e incluem atrações culturais gratuitas e abertas a toda a população.

O Centro de Folclore e Cultura de Votuporanga homenageará as mães com uma apresentação de números musicais e de dança, realizada na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. A atividade acontece na sexta-feira, a partir das 20h, coincidindo com o horário especial de funcionamento do comércio.

Já no domingo (13/5), a programação cultural fica por conta da Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”. Sob a regência do maestro Mazinho Sartori, os alunos da instituição apresentam o concerto "O Som das Grandes Orquestras", a partir das 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

O programa do espetáculo musical inclui sucessos de grandes conjuntos instrumentais, com um repertório de composições de artistas consagrados, como Ennio Morricone, Ray Conniff, Glenn Miller, Percy Faith, Henry Jerome, Paul Mauriat, Franck Pourcel e o grupo Românticos de Cuba.

SERVIÇO

Apresentação Especial de Dia das Mães do Centro de Folclore e Cultura

Data: Sexta-feira (11/5)

Horário: 20h

Local: Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”

Evento gratuito | Classificação Livre

Homenagem ao Dia das Mães | Concerto "O Som das Grandes Orquestras", com a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes

Data: Domingo (13/5)

Horário: 20h30

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Av. dos Bancários, n° 3299 – Jardim Alvorada)