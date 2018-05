Local escolhido foi a Associação Irmão Mariano Dias, no bairro Palmeiras I; programação abrange oficinas e aula de Zumba, entre outras atividades recreativas

publicado em 17/05/2018

A Unifev realizará, no próximo sábado (dia 19), a primeira ação referente ao seu novo Programa de Extensão, o Civitas. A iniciativa, que envolve diferentes cursos da Instituição, desenvolverá uma série de atividades gratuitas na Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, durante o período da manhã.

O Civitas, que significa comunidade em latim, tem o objetivo de integrar e direcionar os trabalhos de extensão do Centro Universitário de Votuporanga para um bairro específico do município, a fim de auxiliar e contribuir com o seu desenvolvimento. Nesta primeira edição, o local escolhido foi o bairro Palmeiras I.

De acordo com a coordenadora de Extensão da Unifev, Profa. Ma. Ana Paula Castilho Garcia Seraphim, a programação do próximo sábado foi pensada para atender a diferentes públicos. “Teremos oficina de sabão caseiro, exibição de filme, aula de Zumba, orientações relacionadas à saúde e à estética da mulher e distribuição de mudas, entre outras atividades recreativas. O evento está sendo organizado com muita atenção e carinho. Por isso, é muito importante para nós a participação dos moradores”, afirmou.

Mais informações podem ser obtidas no setor de Extensão e no telefone (17) 3422-1600.