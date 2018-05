Inscrições para participar da Comissão Julgadora já estão abertas; profissionais da educação serão responsáveis por avaliar trabalhos científicos enviados para o Congresso

publicado em 16/05/2018

Professores podem avaliar trabalhos enviados para o Congresso Internacional de Educação (Foto: Divulgação/Comunicativa)

A Comissão Organizadora do 5º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, por meio do Comitê Científico, iniciará nos próximos dias a análise dos trabalhos científicos submetidos para exposição no evento. Este ano, a capacitação também busca incentivar o desenvolvimento e o compartilhamento de estudos e pesquisas que contribuam com a prática do ensino em toda a região. Profissionais da educação que tenham interesse em participar da Comissão Julgadora devem se inscrever até o dia 21 de maio.“A comissão ficará responsável por ler e avaliar cada projeto enviado para as dez linhas de pesquisa escolhidas para esta edição do Congresso. Desta maneira, os membros da comissão terão uma responsabilidade muito importante e enriquecedora para seus currículos”, explicou Jaqueline Alexandre, Secretária Executiva do ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação. A participação é voluntária e não remunerada. Os profissionais receberão certificado de participação na Comissão.As linhas de pesquisa são Educação Infantil; Linguagens; Língua Portuguesa; Arte; Educação Física; Língua Inglesa; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas; Tecnologias e Metodologias Educacionais; Educação Inclusiva; Gestão e Políticas Públicas; Formação Inicial e Continuada de Professores; Ensino Profissional, Técnico e Tecnológico.Os interessados passarão por seleção da Coordenação do Comitê Científico. Os cadastros devem ser feitos exclusivamente pelo link http://periodicos.unifev.edu.br/index.php/CongressoInterEducacaoNoroesteP/user, até o dia 21 de maio.Dúvidas podem ser solucionadas com o professor Anderson Bençal Indalécio, do Comitê Científico do Congresso Internacional de Educação pelo telefone (17) 3405-9750.Condições para integrar a Comissão Julgadora de Trabalhos:- Possuir experiência no campo da investigação científica na área da Educação e propriedade sobre procedimentos metodológicos aplicados à pesquisa científica;- Ter domínio sobre a norma padrão, e propriedade sobre a nova ortografia da Língua Portuguesa e escrita científica;- Possuir disponibilidade para avaliação prévia de trabalhos encaminhados pelo editor de sessão por meio de plataforma eletrônica entre os dias 26 de maio e 30 de junho de 2018;- Possuir disponibilidade para avaliação dos trabalhos aprovados, que serão apresentados durante o 5º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, mais especificamente nos dias 18 (das 15h às 16h) e 19 de julho de 2018 (das 9h às 10h e das 15h às 16h), na UNIFEV, campus Cidade Universitária.