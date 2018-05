A professora planejava ter três filhos e conseguiu seis ao longo de seus 44 anos

publicado em 14/05/2018

Com 44 anos, ela é mãe de seis filhos entre 23 e cinco anos de idade, sendo quatro biológicos e dois adotivos

No Dia das Mães, a professora Valéria Franzini tem muito que celebrar. Com 44 anos, ela é mãe de seis filhos entre 23 e cinco anos de idade, sendo quatro biológicos e dois adotivos.

Michele Franzini Alves de Campos, de 23 anos, Amanda Franzini Alves de Campos, de 20 anos, os gêmeos João Vitor Zasalon Gonçalves e João Henrique Zasalon Gonçalves, de 13 anos, Pietra Franzini Alves de Campos, de sete anos, e Leandro Franzini Alves de Campos, de cinco anos, são chamados pela mãe de ‘presentes de Deus’.

Em entrevista ao A Cidade, ela contou que depois da gravidez das duas primeiras filhas, ela queria o terceiro, porém, foi informada pelo médico de que não poderia engravidar novamente. “Na época, o médico disse que minhas primeiras filhas eram milagres, porque eu não poderia ter filhos. Depois disso, eu adotei os gêmeos”, contou.

A adoção dos gêmeos surgiu de forma natural na vida da professora Valéria Franzini. Ela disse que eles ainda têm contato com a mãe biológica e que não puderam ser criados por ela por conta de uma doença que ela possui.

“A mãe é uma pessoa boa e não teve condições de ficar com os filhos. Eles são parentes do meu cunhado que é casado com a minha irmã. A tia deles tinha a guarda e eu peguei a provisória. Fui acompanhada por uma assistente social por dois anos até que obtive a guarda definitiva. Acredito que até o fim do ano eles mudem o sobrenome. Estamos esperando o processo”, explicou.

Depois da realização do sonho dos quatro filhos, duas surpresas: Pietra Franzini Alves de Campos, de sete anos, e Leandro Franzini Alves de Campos, de cinco anos, chegaram contrariando os exames médicos de que a mãe, Valéria Franzini, não poderia engravidar.

“Eu conheci os gêmeos, me apaixonei e achei que tinha terminado por aí. Para minha surpresa, depois de anos, eu engravidei da Pietra e logo em seguida já estava também com o Leandro. Foi um susto pra quem queria ter três filhos. Eles me dão muito orgulho e são tudo o que tenho na vida”, contou ao A Cidade.